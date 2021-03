“Con Scanzi a ‘Cartabianca’ la Rai ha toccato uno dei punti più bassi”. Anzaldi si scatena (Di mercoledì 24 marzo 2021) Scanzi a Cartabianca, strali sulla Rai. “Trasmesso messaggio che saltare la fila del vaccino è giusto: che ne dicono i grandi giornalisti Rai?'” Sul caso Scanzi Anzaldi è una furia, va giù duro contro il giornalista del Fatto e contro i vertici di viale Mazzini. Anzaldi su Scanzi a “Cartabianca”: giornalismo umiliato “Ieri sera a ‘Cartabianca’ su Rai3 è andata in onda l’umiliazione del giornalismo. Una trasmissione del servizio pubblico Rai ha toccato uno dei punti più bassi mai raggiunti dall’informazione. Un collaboratore pagato è stato intervistato dalla sua direttrice. Nel programma che lo ha scelto come unico giornalista opinionista a pagamento, per giustificarsi di una vicenda personale che lo riguarda. Senza alcun ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021)a Cartabianca, strali sulla Rai. “Trasmesso messaggio che saltare la fila del vaccino è giusto: che ne dicono i grandi giornalisti Rai?'” Sul casoè una furia, va giù duro contro il giornalista del Fatto e contro i vertici di viale Mazzini.sua “Cartabianca”: giornalismo umiliato “Ieri sera asu Rai3 è andata in onda l’umiliazione del giornalismo. Una trasmissione del servizio pubblico Rai hauno deipiùmai raggiunti dall’informazione. Un collaboratore pagato è stato intervistato dalla sua direttrice. Nel programma che lo ha scelto come unico giornalista opinionista a pagamento, per giustificarsi di una vicenda personale che lo riguarda. Senza alcun ...

meb : Perché la vicenda Andrea #Scanzi è uno scandalo e perché la #Rai dovrebbe annullare i contratti con questo giornali… - meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - riotta : Si sono offesi con me, Morra e Scanzi, e me ne rincresce davvero, ma devono prendersela con la realtà, son furbetti… - baro69 : RT @sandraamurri1: Scanzi:”Per fortuna che sono in una clinica e sto leggendo poco, perché altrimenti ci sarebbe da deprimersi.”La clinica… - alfredo20307522 : RT @meb: Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare questo video di… -