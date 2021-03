“Ciao Vittoria” Ferragnez | Leone vede per la prima volta la sorellina | tutti sciolti

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Un giorno di vita e già una star dei social.Lucia Ferragni, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, è venuta al mondo martedì 23 marzo 2021 e la sua nascita è stata acclamata da milioni di follower dei famosi genitori che su Instagram li hanno aggiornati, storia dopo storia, sulla dolce attesa. Lafoto social della piccola ha conquistato oltre 6 milioni di like solo sui profili di Chiara e Federico e non è sfuggito il cappellino che indossa Baby V nel suo debutto social: è parte della collezione Chiara Ferragni Brand che fa dell’occhio un ormai inconfondibile segno distintivo. Stesso discorso per la tutina rosa, che sfoggia nella nuova foto pubblicata dalla mamma di cui, è ovvio, è già testimonial.La nascita di, che arriva a tre anni esatti da quella del primogenito dei, ...

Verusca34904548 : RT @TendenzaPerche: 'Ciao Vittoria': perché in mancanza di una vita propria, si vive quella altrui. - ffefe9_ : RT @ciccikimchi: Leone che dice Io “Ciao Vittoria” il mio cuore sorridente… - MonicaInVenice : Quando Lello dice Ciao Vittoria - flaviacru13 : Ciao Vittoria Lucia Ferragni questo video mi sta facendo piangere da mezz’ora ma ok tranquilla ???? #ferragnez - pinaz_ : RT @axxocean: “Ciao Vittoria” STO PIANGENDO -

