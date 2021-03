Calcio: Locatelli, 'in lacrime per la prima convocazione in Nazionale' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "Della prima chiamata in Nazionale l'ho saputo mentre ero sul divano, con la mia ragazza e due nostri amici: guardo le convocazioni e la prima reazione sono state le lacrime". Manuel Locatelli ricorda così la sua prima convocazione in azzurro nel corso di un'intervista a Sky Sport. "Giochiamo in trasferta con l'Olanda, durante la rifinitura il mister viene da me e con una tranquillità che mi ha sciolto mi dice 'Manuel fatti dare la palla, gioca come sai e vai in campo'. La cosa che mi è rimasta impressa è che mi trattavano come se fossi uno di loro da sempre", aggiunge il 23enne centrocampista. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - "Dellachiamata inl'ho saputo mentre ero sul divano, con la mia ragazza e due nostri amici: guardo le convocazioni e lareazione sono state le". Manuelricorda così la suain azzurro nel corso di un'intervista a Sky Sport. "Giochiamo in trasferta con l'Olanda, durante la rifinitura il mister viene da me e con una tranquillità che mi ha sciolto mi dice 'Manuel fatti dare la palla, gioca come sai e vai in campo'. La cosa che mi è rimasta impressa è che mi trattavano come se fossi uno di loro da sempre", aggiunge il 23enne centrocampista.

