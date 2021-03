Calcio | Iachini | ' gruppo un po' avvilito ma voglioso di ripartire'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "Ho visto stamani il, ho trovato i ragazzi un po' abbattuti e avviliti per qualche risultato negativo arrivato in questo ultimo periodo, ma anche vogliosi di dare tutto e. Ci aspettano dieci partite importanti, e vogliamo fare bene”. Così Beppein un'intervista al sito ufficiale della Fiorentina, dopo il ritorno sulla panchina viola. "Avrei preferito avere tutti i ragazzi qua, ma ci sono le nazionali -aggiunge-. Lavoriamo con chi c'è, qualcuno sta facendo terapie, ma siamo convinti di poter recuperare tutti per la prossima settimana e lavorare bene in vista del Genoa. Dobbiamo ritrovare compattezza, organizzazione e spirito che ci possa permettere di fare i punti che ci servono ad arrivare il prima possibile all'obiettivo".

Mi è dispiaciuto di questa sua situazione, non pensavo di dover tornare ma nelsuccede'. Così Beppenel giorno del ritorno alla Fiorentina dopo le dimissioni del collega. I due si sono ...Commenta per primo Beppetorna alla Fiorentina . Il tecnico riprende il posto che aveva lasciato pochi mesi fa al ... Mi spiace della sua situazione, non credevo di dover tornare, ma nel...Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "Ho visto stamani il gruppo, ho trovato i ragazzi un po’ abbattuti e avviliti per qualche risultato negativo arrivato in questo ultimo periodo, ma anche vogliosi di da ...Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - "E’ stata una giornata particolare, perché per me questa è una piazza diversa dalle altre, in cui ho giocato, ho allenato, e sono molto legato alla Fiorentina. Volevo ...