Bonomi: riforme non più rinviabili per rilanciare il Paese. Giorgetti: aiuti per traghettare imprese oltre la pandemia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attraverso testimonianze e rappresentanti delle istituzioni, Reshape the world è l’evento organizzato dal Sole 24 Ore che analizza alcuni temi chiave per prepararsi e affrontare le sfide del futuro. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attraverso testimonianze e rappresentanti delle istituzioni, Reshape the world è l’evento organizzato dal Sole 24 Ore che analizza alcuni temi chiave per prepararsi e affrontare le sfide del futuro.

Advertising

zazoomblog : Recovery: Bonomi non ci sono più scuse per non fare riforme - #Recovery: #Bonomi #scuse #riforme - palmiottid : Bonomi: riforme non più rinviabili per rilanciare il Paese. Mattarella al Sole 24 Ore: collaborare e liberarsi dall… - TV7Benevento : Recovery: Bonomi, 'non ci sono più scuse per non fare riforme'... - infoiteconomia : Confindustria, Bonomi: 'La vera svolta è fare le riforme' - fisco24_info : Bonomi: seimila imprese disponibili per vaccini a tutte le comunità: Il presidente di Confindustria: l’attesa di de… -