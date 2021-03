Boldrini-Lucarelli, botta e risposta sul Fatto (Di mercoledì 24 marzo 2021) botta e risposta oggi sul ‘Fatto Quotidiano’ tra Laura Boldrini e Selvaggia Lucarelli sulla vicenda delle due ex collaboratrici di Boldrini a proposito delle mansioni svolte e delle somme pagate per i loro servizi. L’ex presidente della Camera scrive al quotidiano spiegando che con la sua ex collaboratrice domestica, Lilia, “stiamo trovando un accordo per formalizzare la chiusura del rapporto di lavoro, purtroppo con un ritardo da me non voluto ma causato da una difficoltà oggettiva a contattare la persona del Caf referente della vicenda. Il punto è che ci sono delle discrepanze da verificare sui saldi finali del Tfr da me già versato per ogni anno di lavoro. Dunque è in corso una verifica, che sta terminando, da parte della mia commercialista e del Caf”. Quanto alla ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021)oggi sul ‘Quotidiano’ tra Laurae Selvaggiasulla vicenda delle due ex collaboratrici dia proposito delle mansioni svolte e delle somme pagate per i loro servizi. L’ex presidente della Camera scrive al quotidiano spiegando che con la sua ex collaboratrice domestica, Lilia, “stiamo trovando un accordo per formalizzare la chiusura del rapporto di lavoro, purtroppo con un ritardo da me non voluto ma causato da una difficoltà oggettiva a contattare la persona del Caf referente della vicenda. Il punto è che ci sono delle discrepanze da verificare sui saldi finali del Tfr da me già versato per ogni anno di lavoro. Dunque è in corso una verifica, che sta terminando, da parte della mia commercialista e del Caf”. Quanto alla ex ...

