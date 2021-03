Benevento a caccia di due colpi per viaggiare col bagaglio più leggero (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il campionato rifiata, si prende un break tra un affanno e l’altro in una stagione che al mondo del calcio proprio non vuol concedere sosta. Se tanti calciatori di serie A scenderanno in campo nelle prossime ore per difendere l’onore delle loro nazionali, nei club l’occhio è già orientato agli impegni che verranno dopo la sosta. La Lega Serie A giusto oggi ha reso noti gli orari dall’undicesima alla quindicesima giornata, un’occasione in più per pianificare dettagliatamente le sempre attuali tabelle di marcia. Quel che già si sapeva, e non si tratta certo della scoperta dell’acqua calda, è che il ritorno in campo della Strega sarà importante e delicato al tempo stesso. Contro il Parma una vittoria consentirebbe di superare quota 30 e avvicinerebbe non poco l’obiettivo salvezza a nove turni dalla fine. Poi ci sarà un’altra gara ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il campionato rifiata, si prende un break tra un affanno e l’altro in una stagione che al mondo del calcio proprio non vuol concedere sosta. Se tanti calciatori di serie A scenderanno in campo nelle prossime ore per difendere l’onore delle loro nazionali, nei club l’occhio è già orientato agli impegni che verranno dopo la sosta. La Lega Serie A giusto oggi ha reso noti gli orari dall’undicesima alla quindicesima giornata, un’occasione in più per pianificare dettagliatamente le sempre attuali tabelle di marcia. Quel che già si sapeva, e non si tratta certo della scoperta dell’acqua calda, è che il ritorno in campo della Strega sarà importante e delicato al tempo stesso. Contro il Parma una vittoria consentirebbe di superare quota 30 e avvicinerebbe non poco l’obiettivo salvezza a nove turni dalla fine. Poi ci sarà un’altra gara ...

