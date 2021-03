Attentato di Macerata, la Cassazione conferma 12 anni per Luca Traini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Macerata, 24 mar – La sesta sezione penale della Corte di Cassazione conferma la condanna a 12 di carcere per Luca Traini, il giovane che il 3 febbraio del 2018, a Macerata, ha aperto il fuoco contro sei immigrati, ferendoli, per vendicare l’atroce omicidio di Pamela Mastropietro. Pamela, ricordiamo, venne drogata, stuprata, smembrata viva e messa in due trolley da Innocent Oseghale, condannato all’ergastolo. Per Luca Traini erano state anche contestate le aggravanti dell’odio razziale. Altresì confermate le richieste risarcitorie per le parti offese costituitesi parte civile in giudizio. Tra le parti civili, il Comune di Macerata e la locale sezione del PD contro cui Traini aveva aperto il fuoco. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021), 24 mar – La sesta sezione penale della Corte dila condanna a 12 di carcere per, il giovane che il 3 febbraio del 2018, a, ha aperto il fuoco contro sei immigrati, ferendoli, per vendicare l’atroce omicidio di Pamela Mastropietro. Pamela, ricordiamo, venne drogata, stuprata, smembrata viva e messa in due trolley da Innocent Oseghale, condannato all’ergastolo. Pererano state anche contestate le aggravanti dell’odio razziale. Altresìte le richieste risarcitorie per le parti offese costituitesi parte civile in giudizio. Tra le parti civili, il Comune die la locale sezione del PD contro cuiaveva aperto il fuoco. ...

