Advertising

IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - blogtivvu : Akash Kumar ha preso in giro Giovanna Abate? Spuntano chat con un’altra ragazza: scoppia il caos - tommyicyzorzi : Chiedetemi se sono felice - QuelVerme : Akash però mi devi promettere che dirai delle frasi di senso compiuto altrimenti ti blocco #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Akash Kumar

Giovanna Abate ospite di Casa Chi , ha parlato del suo rapporto con: 'Quando l'ho conosciuto era il mese di dicembre ed abbiamo trascorso le festività insieme'. Giovanna Abate scopre chesente un'altra ragazza e resta sotto chocuna ...Isola dei Famosi,sull'esperienza in Honduras: 'Non sono stato capito' Sicuramenteera uno di quelli che poteva regalare tante sorprese al pubblico di Canale 5 se avesse deciso di rimanere ...Volevamo approfondire prima di ufficializzare. Giovanna Abate ha svelato che dietro gli occhi di ghiaccio di Akash Kumar si nasconde molto dolore: Lui ha vissuto delle cose non gradevoli. Sotto gli ...L'ex tronista rivela che tra lei e l'ex naufrago c'è una frequentazione, ma resta senza parole quando viene messa di fronte a una notizia sconvolgente: pare che il modello fosse pronto a mettere in sc ...