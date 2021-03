Variante sudafricana riscontrata in tre campioni in Sardegna

Advertising

RobertoBurioni : Lavoro che studia la capacità del siero dei vaccinati con mRNA di neutralizzare la variante più preoccupante (sudaf… - RobertoBurioni : Appena uscito su NEJM: vaccino AZ inefficace nel prevenire infezioni lievi-moderate da variante sudafricana (B.1.35… - RobertoBurioni : Altro lavoro su varianti e vaccinati Pfizer. Si conferma che la variante più bisbetica (cfr. Griso) è la sudafrican… - cschannel_news : Variante sudafricana del Covid in Sardegna - occhio_notizie : Dopo la revoca della zona bianca, adesso la Sardegna deve fare i conti con le varianti -

Ultime Notizie dalla rete : Variante sudafricana

commenta Dopo quella inglese e brasiliana, in Sardegna è stata individuata anche ladel Covid. Lo conferma il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, che ha riscontrato il virus mutato in tre campioni ...Attività che è stata svolta per i diversi casi di Covid registrati nel Nord dell'Isola e, di recente, in occasione dell'individuazione dei numerosi casi diinglese che in Sardegna, dall'...Lo ha accertato il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, che lo ha riscontrato in tre campioni provenienti da due comuni del Nord Ovest Sardegna.Dopo quella inglese e brasiliana, in Sardegna è stata individuata anche la variante sudafricana del Covid. Lo conferma il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera universitari ...