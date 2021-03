«Vaccinare tutti con almeno una dose, i richiami possono aspettare». La formula del prof La Vecchia per gli over 80 – L’intervista (Di martedì 23 marzo 2021) La prima fase della campagna di vaccinazione anti-Covid si sarebbe dovuta concludere nel primo trimestre del 2021. Ma, giunti al dunque, la copertura vaccinale della popolazione over 80 non coincide con quella prevista. A oggi, sono state somministrate poco più di 2,5 milioni di dosi alla popolazione di età superiore agli 80 anni. Su scala nazionale, gli ultraottantenni che hanno ricevuto la doppia somministrazione del vaccino sono appena il 14,7% del totale, mentre quelli che hanno ricevuto almeno una prima dose sono il 28,2%. Insomma, la fascia di popolazione italiana che più è stata colpita sul profilo dei decessi e delle ospedalizzazioni non è ancora al sicuro, quando invece «bisognava dare priorità alle fasce d’età più fragili», come ribadito dal dottor Carlo La Vecchia, ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) La prima fase della campagna di vaccinazione anti-Covid si sarebbe dovuta concludere nel primo trimestre del 2021. Ma, giunti al dunque, la copertura vaccinale della popolazione80 non coincide con quella prevista. A oggi, sono state somministrate poco più di 2,5 milioni di dosi alla popolazione di età superiore agli 80 anni. Su scala nazionale, gli ultraottantenni che hanno ricevuto la doppia somministrazione del vaccino sono appena il 14,7% del totale, mentre quelli che hanno ricevutouna primasono il 28,2%. Insomma, la fascia di popolazione italiana che più è stata colpita sulilo dei decessi e delle ospedalizzazioni non è ancora al sicuro, quando invece «bisognava dare priorità alle fasce d’età più fragili», come ribadito dal dottor Carlo La, ...

