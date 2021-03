Usa, strage in un supermercato in Colorado: dieci morti, fermato il killer (Di martedì 23 marzo 2021) MILANO – Sono almeno dieci le vittime della strage di questa notte a Boulder, Colorado, dove, intorno alle 14.30 ora locale, un uomo armato di fucile d’assalto è entrato nel King Soopers di Table Mesa Drive e ha aperto il fuoco. Dopo lo scontro con le squadre speciali, l’attentatore è stato arrestato. Non sono ancora noti i motivi della strage. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) MILANO – Sono almeno dieci le vittime della strage di questa notte a Boulder, Colorado, dove, intorno alle 14.30 ora locale, un uomo armato di fucile d’assalto è entrato nel King Soopers di Table Mesa Drive e ha aperto il fuoco. Dopo lo scontro con le squadre speciali, l’attentatore è stato arrestato. Non sono ancora noti i motivi della strage.

