Ufficiale | WBA | il prossimo anno Gibbs giocherà all’Inter Miami

(Di martedì 23 marzo 2021) Come reso noto tramite i profili social ufficiali dei club del West Bromwich Albion e dell’Inter, Kieranin MLS la prossima stagione. Il 31 enne ex Arsenal e nazionale inglese, raggiungerà gli USA appena terminato il suo contratto con la squadra inglese. Contratto fino al 2023. Welcome @Kieran#InterCF has signed three-time FA Cup champion defender, Kieran. All the details on our newest player below!https://t.co/l0fLktVsM5 — InterCF (@InterCF) March 23, 2021 Foto: Twitter WBA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.