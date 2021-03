Summertime 2 sta per arrivare su Netflix

(Di martedì 23 marzo 2021) L’attesa per2 sta per finire: sarà disponibile in streaming sua giugno. Rilasciato il teaser trailer con i protagonisti2 sta perha rilasciato il teaser trailer della serie originale italiana prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios –che arriverà a giugno sulla piattaforma. In2 come spiega la… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Summertime sta

Il Sussidiario.net

... di fronte a un prodotto di qualità e a una storia di pregio, il pubblico nonlì a cercare a ... tra l'esordiente Coco Rebecca Edogamhe e il più navigato Ludovico Tersigni ine gli ...Il ponte di Brooklynper essere invaso da migliaia di lucchetti. Se lo augura Federico Moccia, regista, sceneggiatore,... "In Italia si chiama '' " racconta i l regista e scrittore ...La cantate, attrice e showgirl italiana, nata nel 1968, è stata tra i simboli della musica dance italiana tra gli anni ’80 e ’90. Ha infatti firmato alcuni successi come My Chico, Gringo e l’iconica ...Nella tracklist del disco è inclusa anche "Boys (Summertime love)", forse la canzone più nota di Sabrina Salerno. Il brano raggiunse la top ten della classifica di vendita in buona parte degli stati ...