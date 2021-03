SUD – Progetti per ripartire, Draghi: “Divenire capaci di spendere bene i fondi è obiettivo primario di questo governo” (Di martedì 23 marzo 2021) L’intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi all’evento “SUD – Progetti per ripartire” promosso dalla ministra Mara Carfagna. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in occasione dell’evento SUD – Progetti per ripartire, un incontro promosso dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. SUD – Progetti per ripartire, l’intervento di Mario Draghi Draghi ha aperto i lavori facendo il punto su quelli che sono gli obiettivi del suo governo. Il Presidente del Consiglio ha parlato anche di quelli che sono i problemi storici del Mezzogiorno per quanto riguarda la gestione dei fondi dedicati. “Il governo intende condurre ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) L’intervento del Presidente del Consiglio Marioall’evento “SUD –per” promosso dalla ministra Mara Carfagna. Il Presidente del Consiglio Marioè intervenuto in occasione dell’evento SUD –per, un incontro promosso dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna. SUD –per, l’intervento di Marioha aperto i lavori facendo il punto su quelli che sono gli obiettivi del suo. Il Presidente del Consiglio ha parlato anche di quelli che sono i problemi storici del Mezzogiorno per quanto riguarda la gestione deidedicati. “Ilintende condurre ...

