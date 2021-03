Stefania Salmaso: "Le restrizioni funzionano e si vede: possibile declino dei casi dalla prossima settimana" (Di martedì 23 marzo 2021) “Le restrizioni funzionano e si vede. Le regioni che per prime le hanno adottate stanno già registrando una flessione dei casi”. Lo ha detto l’epidemiologa Stefania Salmaso intervenendo durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. “L’incidenza resta alta - ha sottolineato Salmaso - i casi crescono ma non così velocemente e per la prossima settimana siamo fiduciosi di poter avere una situazione stazionaria o in leggero declino”. Salmaso ha proseguito: “Attualmente abbiamo osservato che il numero dei decessi è regolarmente intorno al 2% del numero dei casi registrati 13 giorni prima: in sostanza, nel giro di due settimane il ‘picco’ produce molti decessi. Prima la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) “Lee si. Le regioni che per prime le hanno adottate stanno già registrando una flessione dei”. Lo ha detto l’epidemiologaintervenendo durante la trasmissione Agorà su Rai Tre. “L’incidenza resta alta - ha sottolineato- icrescono ma non così velocemente e per lasiamo fiduciosi di poter avere una situazione stazionaria o in leggero”.ha proseguito: “Attualmente abbiamo osservato che il numero dei decessi è regolarmente intorno al 2% del numero deiregistrati 13 giorni prima: in sostanza, nel giro di due settimane il ‘picco’ produce molti decessi. Prima la ...

