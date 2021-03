Stati Uniti, strage in Colorado. Sparatoria in un supermercato, 10 morti (Di martedì 23 marzo 2021) Bilancio gravissimo a Boulder (Colorado), dove un uomo ha sparato in un supermercato. Almeno 10 le vittime. Arrestato l’aggressore. Stati Uniti – Nuova strage in Colorado, teatro già dei massacri al liceo di Columbine e al cinema di Aurora durante la prima del film “Joker”. Spari a Boulder Secondo le prime notizie, ci sarebbero almeno 10 morti a seguito di una violenta Sparatoria avvenuta all’interno di un supermercato di Boulder. L’allarme è scattato poco dopo le 14:30 locali. Il primo agente di polizia arrivato sul posto è stato, stando alle prime ricostruzioni, il 51enne Talley. Freddato dal killer. https://www.youtube.com/watch?v=UEoo3QJri8s&ab channel=CNBCTelevisionArrestato un uomo Dopo pochi minuti, sul ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Bilancio gravissimo a Boulder (), dove un uomo ha sparato in un. Almeno 10 le vittime. Arrestato l’aggressore.– Nuovain, teatro già dei massacri al liceo di Columbine e al cinema di Aurora durante la prima del film “Joker”. Spari a Boulder Secondo le prime notizie, ci sarebbero almeno 10a seguito di una violentaavvenuta all’interno di undi Boulder. L’allarme è scattato poco dopo le 14:30 locali. Il primo agente di polizia arrivato sul posto è stato, stando alle prime ricostruzioni, il 51enne Talley. Freddato dal killer. https://www.youtube.com/watch?v=UEoo3QJri8s&ab channel=CNBCTelevisionArrestato un uomo Dopo pochi minuti, sul ...

