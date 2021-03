Serie C, Triestina: sei positivi al Covid-19, sede chiusa per sanificazione (Di martedì 23 marzo 2021) Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Triestina Calcio annuncia di aver riscontrato sei nuove positività al Covid-19 all’interno del proprio gruppo squadra. Tutti i tesserati, prosegue la nota, “sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali”. In attesa di un nuovo giro di tamponi nelle prossime ore, la società annuncia che la sede, nei giorni 24 e 25 marzo, sarà chiusa al pubblico per permettere la sanificazione necessaria di tutti gli ambienti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Con una nota sul proprio sito ufficiale, laCalcio annuncia di aver riscontrato sei nuovetà al-19 all’interno del proprio gruppo squadra. Tutti i tesserati, prosegue la nota, “sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali”. In attesa di un nuovo giro di tamponi nelle prossime ore, la società annuncia che la, nei giorni 24 e 25 marzo, saràal pubblico per permettere lanecessaria di tutti gli ambienti. SportFace.

