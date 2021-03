Scrittori | è morta Budge Wilson | autrice prequel ‘Anna dai capelli rossi’**

(Di martedì 23 marzo 2021) Ottawa, 23 mar. – (Adnkronos) – La scrittrice canadese, amata ed acclamatadi numerosi libri per ragazzi, èall’età di 93 anni in un ospedale di Halifax, capitale della Nuova Scozia, nel Canada orientale. L’annuncio della scomparsa, avvenuta venerdì sera, è stato dato dalla famiglia, precisando che il decesso è legato alle complicazioni insorte dopo una caduta accidentale all’inizio di marzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

