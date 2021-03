Scoperto un tesoro che potrebbe cambiare la storia: primo tassello su una civiltà ancora sconosciuta? (Di martedì 23 marzo 2021) Scoperta archeologica di grandissima importanza nella Cina del sud: si pensa che il tesoro trovato appartenga ad una civiltà finora sconosciuta. La datazione sui reperti scovati nel 2019 nel sito archeologico di Sanxingdui, a Guangyuan, nello stato del Sichuan (Cina), circa 300 reperti in bronzo, argento e oro tra cui una maschera d’oro che si pensa appartenuta ad un religioso, conferma la sensazione degli studiosi che li hanno portati alla luce. Attraverso le analisi fatte sui reperti, infatti, è stato appurato che questi risalgono a circa 3.000 anni fa. Questo significa che appartenevano ad una civiltà che abitava la parte sud-ovest della Cina di cui non si hanno tracce nella storia del Paese asiatico. La scoperta assume un’importanza storica (oltre che archeologica) rilevante, visto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021) Scoperta archeologica di grandissima importanza nella Cina del sud: si pensa che iltrovato appartenga ad unafinora. La datazione sui reperti scovati nel 2019 nel sito archeologico di Sanxingdui, a Guangyuan, nello stato del Sichuan (Cina), circa 300 reperti in bronzo, argento e oro tra cui una maschera d’oro che si pensa appartenuta ad un religioso, conferma la sensazione degli studiosi che li hanno portati alla luce. Attraverso le analisi fatte sui reperti, infatti, è stato appurato che questi risalgono a circa 3.000 anni fa. Questo significa che appartenevano ad unache abitava la parte sud-ovest della Cina di cui non si hanno tracce nelladel Paese asiatico. La scoperta assume un’importanza storica (oltre che archeologica) rilevante, visto ...

