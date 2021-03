Advertising

HuffPostItalia : Rula Jebreal: “Quando nacqui, mamma disse: ‘È femmina, ho messo al mondo un’altra vittima’' - rubio_chef : Ancora una volta non ho sentito PALESTINA e ancora una volta le immense donne palestinesi, che mandano avanti un po… - Ilmiocantolibe4 : Viene riportato tra gli “esteri”, ma è cultura,è politica,è informazione,è tutto! Questo libro va letto perché ris… - katevrny : RT @OgniMattinaTV8: VANITY FAIR per OgniMattina Mangia, Studia, AMA! La nuova copertina di Vanity Fair con l’intervista a Michelle Obama di… - Fiammet31447304 : RT @HuffPostItalia: Rula Jebreal: “Quando nacqui, mamma disse: ‘È femmina, ho messo al mondo un’altra vittima’' -

Ultime Notizie dalla rete : Rula Jebreal

'Quando nacqui, mamma era terrorizzata. Disse 'è femmina, ho messo al mondo un'altra vittima''., giornalista e scrittrice, nel suo nuovo libro Il cambiamento che meritiamo delinea, a partire dall'esperienza autobiografica, la situazione di violenze, discriminazioni e disparità in ...è tornata a parlare della sua storia difficile che si incrocia con il suicidio della madre. Un appello a non mollareè tornata a parlare della sua travagliata storia ...Il Corriere anticipa i contenuti del nuovo libro della giornalista: "Mia mamma si tolse la vita. Fu stuprata due volte: dal mostro e dalla società. Papà ha salvato me e mia sorella" ...La giornalista è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando la vicenda vissuta da sua madre, vittima di violenza e per questo ...