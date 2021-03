Piero De Luca | “Il decreto Sostegni utile a tante categorie in difficoltà”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 23 marzo 2021) “Il rilancio dell’economia e delle imprese dopo la pandemia è un tema che mi sta molto a cuore e che tocca diversi ambiti. Anzitutto, la campagna vaccinale, condizione indispensabile e necessaria per la ripartenza, che deve procedere in maniera spedita a tutela della salute pubblica”, così l’OnorevoleDenel corso della web conference organizzata da Confcommercio Campania. “La Campania è tra le prime regiono d’Italia per numero di dosi somministrate, ma serve un’accelerazione sulla fornitura dei vaccini che, al momento, purtroppo scarseggiano. Dobbiamo pretendere il rispetto degli impegni da parte delle aziende farmaceutiche affinché forniscano le dosi nei tempi e nei numeri pattuiti“, continua De. “Nel frattempo, è necessario dare ossigeno alle nostre imprese duramente provate da questo lungo periodo di pandemia. Nel ...