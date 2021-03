Pd: Letta e Marcucci insieme alla Minerva, al via Gruppo Senato (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Enrico Letta e Andrea Marcucci sono arrivati da poco, insieme, alla Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva, dove adesso può prendere il via l’assemblea del Gruppo Pd del Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Enricoe Andreasono arrivati da poco,Biblioteca del, in piazza della, dove adesso può prendere il via l’assemblea delPd del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Invece di fare la pagliacciata di sostituire #Marcucci e #DelRio per far vedere che le #donne sono fondamentali nel… - davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - fattoquotidiano : LA ROTTURA CON LETTA Dopo una giornata di ordinario logoramento, Andrea Marcucci passa direttamente allo strappo: è… - Omantini : Primo vaffa Pd ad Enrico Letta “Non ci imporre le tue donne” - Il Tempo - Tonymomi1 : RT @AdriMCMLXI: Adesso che succede? Arriva un nuovo segretario, Enrico Letta, e #Marcucci – chiamalo scemo – non solo non se ne vuole andar… -