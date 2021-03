Norvegia | pronta iniziativa a favore dei migranti in Qatar | “La Fifa sia più severa”

(Di martedì 23 marzo 2021) Il Mondiale insi avvicina sensibilmente. Ancora un anno e la massima competizione calcistica per Nazionali andrà in scena. Non mancano però le polemiche riguardanti la condotta del paese ospitante, ritenuto poco attento ai diritti civili.caption id="attachment 1110751" align="alignnone" width="2032" Haaland Borussia Dortmund (getty images)/captionPRESA DI POSIZIONEDallaarriva una presa di posizione piuttosto dura. Il Commissario Tecnico Staale Solbakken ha spiegato in conferenza stampa: "Stiamo preparando qualcosa di concreto per fare pressione sullaaffinché sia ancora più diretta e ferma nei confronti delle autorità del, per imporre loro richieste più severe". Gli fa eco Martin Odegaard: "Ho l'impressione che moltissimi miei compagni siano interessati a questo, ci tengano e vogliano fare ...

MONDIALI QATAR 2022- La Norvegia è pronta a boicottare il Mondiale del 2022 in programma in Qatar. La protestata, stando a quanto reso pubblico dal Guardian, sarebbe nata poiché 6.500 lavoratori sarebbero morti dal 2010