Letta forza la mano sui capigruppo. Ma non ce la fa e la scelta slitta. Il leader del Pd deciso a sfrattare Marcucci e Delrio. Ma la corrente renziana è più forte del neo segretario (Di martedì 23 marzo 2021) Pensava di tornare da Parigi e trovare a anche qui studenti disciplinati come alla prestigiosa Sciences Po. Invece per il neo segretario Pd Enrico Letta la pia illusione è durata ben poco e dopo una prima settimana bella intensa, fra trabocchetti (vedi la polpetta avvelenata dell'annuncio non concordato della candidatura di Gualtieri a Roma), slalom fra le correnti per riuscire a mettere insieme la segreteria politica (i due vice Provenzano e Tinagli e otto donne e otto uomini scelti in base sì alle competenze ma più che altro all'area di appartenenza, enunciazioni di priorità (come lo ius soli e il voto ai sedicenni) e dichiarazioni d'intenti come quella di essere pronto ad allearsi con il M5s, quella che si è aperta ieri non sarà da meno. A parte l'incontro di ieri mattina col premier Draghi che, si apprende da fonti del Nazareno è stato "molto ...

