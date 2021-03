Lazio, addio all’inverno: temperature in aumento, le previsioni di domani (Di martedì 23 marzo 2021) Se le raffiche di vento e il freddo mattutino vi hanno spinto a chiedervi dove fosse finita la primavera, la risposta è: arriverà domani! Dal 24 marzo, infatti, si segnala un deciso aumento delle temperature in tutta Italia, nel Lazio in particolare si raggiungeranno i 20 gradi. Il caldo sta arrivando ed è deciso a restare, si può iniziare a fare il cambio di stagione senza aver paura di un gelido freddo improvviso. Entro il weekend il clima si stabilizzerà per tutta la penisola; nello specifico per il Lazio la giornata di domani sarà caratterizzata da un tempo stabile, con sole prevalentemente al mattino ed una serata a ciel sereno. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 marzo 2021) Se le raffiche di vento e il freddo mattutino vi hanno spinto a chiedervi dove fosse finita la primavera, la risposta è: arriverà! Dal 24 marzo, infatti, si segnala un decisodellein tutta Italia, nelin particolare si raggiungeranno i 20 gradi. Il caldo sta arrivando ed è deciso a restare, si può iniziare a fare il cambio di stagione senza aver paura di un gelido freddo improvviso. Entro il weekend il clima si stabilizzerà per tutta la penisola; nello specifico per illa giornata disarà caratterizzata da un tempo stabile, con sole prevalentemente al mattino ed una serata a ciel sereno. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Lazio, addio all’inverno: temperature in aumento, le previsioni di domani - infoitsport : Lazio, ancora non è arrivato il rinnovo di Inzaghi: l'ipotesi addio opzione da non scartare - laziolibera : Juve, per i bookmaker Cristiano Ronaldo è vicino all'addio - sportli26181512 : Juve, per i bookmaker Cristiano Ronaldo è vicino all'addio: Se in pole nelle quote resta la permanenza in bianconer… - simshine95 : @tancredipalmeri E' un caso che fino a 2-3 settimane fa Inzaghi diceva che era tutto fatto per il rinnovo con la La… -