Lacrime per i figli, l'Ibra che non ti aspetti (Di martedì 23 marzo 2021) di Giulio Mola Se non lo vedi non ci credi. Ma è successo veramente. Sì, anche Zlatan il "duro", Ibrahimovic il Dio, quel gigante di centonovantacinque centimetri per cento chilogrammi che tutti gli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) di Giulio Mola Se non lo vedi non ci credi. Ma è successo veramente. Sì, anche Zlatan il "duro",himovic il Dio, quel gigante di centonovantacinque centimetri per cento chilogrammi che tutti gli ...

Advertising

MollyMers : RT @Cri1973Chicca: Povero Giulio, tanto sdegno per la tua morte e alla fine nulla è stato fatto, nessuno ha pagato per la tua agonia, e nul… - DjMayone : RT @D4Sn0w: Pinocchio, e qui scendono lacrime di nostalgia per un tempo nel quale la Rai dispensava arte e cultura. #NinoManfredi interpre… - Dedalus12470353 : S. George Attiravamo mani: perché non le hai prese? Sospiri sospesi non hai dunque intesi? Per la mia strada ormai… - Pinkpasquy72 : RT @D4Sn0w: Pinocchio, e qui scendono lacrime di nostalgia per un tempo nel quale la Rai dispensava arte e cultura. #NinoManfredi interpre… - VincenzaChiefa : RT @Cri1973Chicca: Povero Giulio, tanto sdegno per la tua morte e alla fine nulla è stato fatto, nessuno ha pagato per la tua agonia, e nul… -