Israele | exit poll | a Netanyahu servono seggi partito Yamina per maggioranza**

(Di martedì 23 marzo 2021) Tel Aviv, 23 mar. (Adnkronos) – Il Likud di Benjaminsi conferma prima forza politica in Israele, ma il blocco che sostiene il primo ministro raggiungerebbe la maggioranza nelle Knesset solo con il sostegno deldi estrema destradi Naftali Bennett. E’ quanto emerge daglidiffusi da Channel 11, secondo i quali il Likud conquisterebbe 31ed il blocco pro-54complessivamente. Per superare quota 60 ed avere la maggioranza alla Knesset sono necessari i 7divicino ai coloni che non ha assicurato di voler sosteneree, secondo alcuni scenari, potrebbe passare dall’altra parte. L'articolo proviene da ...

Proseguono intanto le operazioni di voto con la chiusura dei seggi fissata alle ore 21 (alle 22 i primi exit poll): come già accennato in precedenza, in Israele votano anche i positivi al Covid-19. Dalle sette di questa mattina (le sei in italia) i seggi elettorali erano stati aperti in Israele per le quarte elezioni legislative in due anni. Sono le elezioni più costose della storia di Israele.