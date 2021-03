Inter, via libera dall’ATS anche ai nazionali italiani (Di martedì 23 marzo 2021) È arrivato il via libera da parte dell’ATS di Milano per i calciatori dell’Inter convocati dall’Italia. Bastoni, Barella e Sensi potranno infatti raggiungere la nazionale di Mancini domani, dopo i risultati dei tamponi che i giocatori nerazzurri hanno svolto oggi. In caso di esito negativo dai test, i tre potranno aggregarsi al gruppo a Parma, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 marzo 2021) È arrivato il viada parte dell’ATS di Milano per i calciatori dell’convocati dall’Italia. Bastoni, Barella e Sensi potranno infatti raggiungere la nazionale di Mancini domani, dopo i risultati dei tamponi che i giocatori nerazzurri hanno svolto oggi. In caso di esito negativo dai test, i tre potranno aggregarsi al gruppo a Parma, L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : #Covid, #Ats dà il via libera ai nazionali. Furia #Inter: solo allenamenti e niente partite - capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - calciomercatoit : ??????#Inter - Via libera dall'Ats di Milano: #Barella, #Bastoni e #Sensi vanno da #Mancini! - CalcioFinanza : Inter, via libera dall’ATS anche ai nazionali convocati dall'Italia - diegocecati : RT @franvanni: Barella, Sensi e Bastoni domani dovrebbero aggregarsi all’Italia, a Parma. L’Ats di Milano ha dato via libera. Oggi pomerigg… -