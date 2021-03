Il Napoli affonda la Roma con la doppietta di Mertens | terzo azzurro con 100 gol in A

(Di martedì 23 marzo 2021) Due voltee sono 100 in Serie A con il.Il belga è entrato ancora una volta nel gotha dei marcatori azzurri all time diventando ilgiocatore dela raggiungere quota 100 gol in Serie A dopo Marek Hamsik (100) e Antonio Vojak (102), grazie ad unache non si vedeva dal 2013 al(con Cavani) per completezza e fondamentali con cui si aggiudica il suo primo MVP stagionale: il primo su una punizione dal limite dell’area che aggira la barriera e infila Pau Lopez sul secondo palo e dopo soli sette minuti un inserimento di Politano che, di prima, serveche di testa firma il raddoppio.colpita edta eche continua la sua rincorsa alla Champions League dopo aver ...

Due volte Mertens e sono 100 in Serie A con il Napoli. Il belga è entrato ancora una volta nel gotha dei marcatori azzurri all time diventando il terzo giocatore del Napoli a raggiungere quota 100 gol in Serie A dopo Marek Hamsik (100) e Antonio Vojak (102), grazie ad una doppietta che non si vedeva dal 2013 al Napoli (con Cavani) per completezza e fondamentali con cui si aggiudica il suo primo MVP stagionale: il primo su una punizione dal limite dell'area che aggira la barriera e infila Pau Lopez sul secondo palo e dopo soli sette minuti un inserimento di Politano che, di prima, serve Mertens che di testa firma il raddoppio. Il Napoli vince all'Olimpico, bissando il netto successo dell'andata. Anche questa sera, la squadra di Gattuso, ha mostrato la sua superiorità rispetto a quella di Fonseca.