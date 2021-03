Il grillino Tofalo fa il furbo e si tiene la casa | «Non è più sottosegretario | deve traslocare»

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar – Onestà, onestà, sì, ma quando stai fuori dal parlamento. Una volta dentro, invece, tutti attaccati alla poltrona. O all’alloggio. È questo il caso delAngeloalla Difesa del Conte bis che, nonostante non ricopra più cariche di governo, ha fatto il vago e si è tenuto laassegnatagli per i suoi uffici da viceministro. È quanto denunciato dal Corriere della Sera, che ha ricostruito la vicenda dell’alloggio che l’Aeronautica militare aveva messo a disposizione del politico pentastellato. LadelLache è stata assegnata alè un appartamento situato in via Castro Pretorio, a poca distanza dalla Stazione Termini, e si trova ...

Uno degli ultimi casi simili che hanno destato maggior clamore in tempi recenti è quello di Elisabetta Trenta, anche lei esponente del Movimento 5 Stelle al pari di Angelo. Nel suo caso si ...... deve cioè lasciare il monolocale ristrutturato e arredato che il parlamentareaveva occupato proprio in qualità di sottosegretario, incarico ora decaduto.ha 90 giorni di tempo (...Lettera ufficiale all'ex sottosegretario alla Difesa, dopo un mese dalla fine del suo mandato non ha ancora lasciato l'appartamento di servizio ...In particolare, sembra che il deputato del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo non abbia ancora liberato l'appartamento prospiciente il palazzo dell'Aeronautica ottenuto quando ricopriva il ruolo di ...