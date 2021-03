Graduatorie personale ATA terza fascia: quando la domanda è nulla? (Di martedì 23 marzo 2021) Dalle ore 9:00 del di lunedì 22 marzo alle 23.59 di giovedì 22 aprile, gli interessati possono presentare la domanda per essere inclusi nelle Graduatorie personale ATA terza fascia 2021 – 2023. Nell’ottica della progressiva digitalizzazione dei servizi, la domanda deve essere presentata via web, sia parte di chi si iscrive per la prima volta, sia da parte di chi deve invece effettuare l’aggiornamento o la conferma. Sito di riferimento per la procedura è quello del Servizio Istanze OnLine (POLIS – Presentazione On Line delle IStanze), il quale consente di compiere in modalità digitale la presentazione delle domande collegate ai principali procedimenti amministrativi, ed anche l’istanza per essere inseriti nelle Graduatorie personale ATA ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 23 marzo 2021) Dalle ore 9:00 del di lunedì 22 marzo alle 23.59 di giovedì 22 aprile, gli interessati possono presentare laper essere inclusi nelleATA2021 – 2023. Nell’ottica della progressiva digitalizzazione dei servizi, ladeve essere presentata via web, sia parte di chi si iscrive per la prima volta, sia da parte di chi deve invece effettuare l’aggiornamento o la conferma. Sito di riferimento per la procedura è quello del Servizio Istanze OnLine (POLIS – Presentazione On Line delle IStanze), il quale consente di compiere in modalità digitale la presentazione delle domande collegate ai principali procedimenti amministrativi, ed anche l’istanza per essere inseriti nelleATA ...

