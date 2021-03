“De Luca candidato contro Letta? Fa bene”: parola di un grande ex (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Se De Luca si candida alla segreteria del Pd contro Letta fa bene. Servono persone pragmatiche. Serve il riformismo. E i Democratici non possono rimanere vittima del populismo di Grillo”. Giulio Di Donato, 73 anni. Sotto la foto-profilo di Facebook ha annotato: avvocato, giornalista, vicesindaco di Napoli con Valenzi, deputato, vicesegretario del Psi con Craxi. Evidentemente, non c’era spazio per aggiungere l’ultima carica che ricopre: presidente dell’associazione Riformismoggi. La stessa che domani ha organizzato un dibattito sulle periferie napoletane con Antonio Bassolino, Sergio D’Angelo, Alessandro Di Ruocco (presidente dei giovani Industriali di Napoli), Apostolos Papais (presidente della Municipalità di Scampia) e Marcello Lala (segretario di Riformismoggi). Di Donato, come sta il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Se Desi candida alla segreteria del Pdfa. Servono persone pragmatiche. Serve il riformismo. E i Democratici non possono rimanere vittima del populismo di Grillo”. Giulio Di Donato, 73 anni. Sotto la foto-profilo di Facebook ha annotato: avvocato, giornalista, vicesindaco di Napoli con Valenzi, deputato, vicesegretario del Psi con Craxi. Evidentemente, non c’era spazio per aggiungere l’ultima carica che ricopre: presidente dell’associazione Riformismoggi. La stessa che domani ha organizzato un dibattito sulle periferie napoletane con Antonio Bassolino, Sergio D’Angelo, Alessandro Di Ruocco (presidente dei giovani Industriali di Napoli), Apostolos Papais (presidente della Municipalità di Scampia) e Marcello Lala (segretario di Riformismoggi). Di Donato, come sta il ...

