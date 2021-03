Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, ATUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SI SEGNALA AGLI UTENTI CHE ATTUALMENTE E STATA CHIUSA VIA NOVA, CI TROVIAMO A VALMONTONE, A CAUSA DI UN CEDIMENTO STRADALE. ATTUALMENTE SUL POSTO VI SONO GLI INTERVENTI DI MESSE IN SICUREZZA, ATTIVE DEVIAZIONI SU VIA DI PORTANA INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA RICORDIAMO CHE LAE’ IN ZONA ROSSA, VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI, E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE SALVO PER ESIGENZE DI LAVORO, ...