Vaccini, la classifica delle regioni: Campania sul podio, Lombardia in coda (Di lunedì 22 marzo 2021) ...percentuale del numero di dosi di vaccino anti Covid utilizzate fino al 21 marzo in Italia (7.841.399) rispetto a quelle consegnate (9.577.500) come si può leggere nella sezione Covid di governo.it. Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) ...percentuale del numero di dosi di vaccino anti Covid utilizzate fino al 21 marzo in Italia (7.841.399) rispetto a quelle consegnate (9.577.500) come si può leggere nella sezione Covid di governo.it.

Advertising

infoitinterno : Vaccini, la classifica delle regioni: Campania sul podio, Lombardia in coda - M_AR_KO : Scusate ma nella classifica degli 'Eroi Nazionali' #Scanzi viene prima o dopo Garibaldi? #vaccini #vaccino #AstraZeneca - alcinx : RT @qn_giorno: Vaccini, la classifica delle regioni: Campania sul podio, Lombardia in coda - qn_giorno : Vaccini, la classifica delle regioni: Campania sul podio, Lombardia in coda - MicSchw : Credo di essere in controtendenza. Ecco la mia personale classifica dei vaccini (se avessi mai il lusso di poter sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini classifica Vaccini a rilento in Sardegna, si cercano medici volontari per prestazioni gratuite Verso l'accordo per test in partenza dagli scali lombardi e romani Di: Redazione Sardegna Live La Sardegna arranca con le vaccinazioni e rimane fanalino di coda nella classifica delle somministrazioni in Italia con 172.585 dosi inoculate su 246.870 consegnate (il 69,9%). E' stato vaccinato appena il 10,58% della popolazione, di cui con la prima dose il 7,34% e con ...

Vaccini, la classifica delle regioni: Campania sul podio, Lombardia in coda E infatti la Lombardia guida questa classifica avendo fin qui eseguito 1.231.413 vaccinazioni. E' seguita da Lazio ( 798.441), dalla Campania (668.383) e dall'Emilia Romagna (677.041). Ovviamente, ...

Vaccini, la classifica delle regioni: Campania sul podio, Lombardia in coda IL GIORNO Vaccini a rilento in Sardegna, si cercano medici volontari per prestazioni gratuite La Sardegna arranca con le vaccinazioni e rimane fanalino di coda nella classifica delle somministrazioni in Italia con 172.585 dosi inoculate su 246.870 consegnate (il 69,9%). E' stato vaccinato appe ...

Cosenza, professionisti del Fondo Povertà senza stipendio da 8 mesi La Nidil Cgil annuncia l'interruzione del servizio dopo il ritardo di oltre 8 mesi nel pagamento dei lavoratori e manifestazioni di protesta ...

Verso l'accordo per test in partenza dagli scali lombardi e romani Di: Redazione Sardegna Live La Sardegna arranca con le vaccinazioni e rimane fanalino di coda nelladelle somministrazioni in Italia con 172.585 dosi inoculate su 246.870 consegnate (il 69,9%). E' stato vaccinato appena il 10,58% della popolazione, di cui con la prima dose il 7,34% e con ...E infatti la Lombardia guida questaavendo fin qui eseguito 1.231.413 vaccinazioni. E' seguita da Lazio ( 798.441), dalla Campania (668.383) e dall'Emilia Romagna (677.041). Ovviamente, ...La Sardegna arranca con le vaccinazioni e rimane fanalino di coda nella classifica delle somministrazioni in Italia con 172.585 dosi inoculate su 246.870 consegnate (il 69,9%). E' stato vaccinato appe ...La Nidil Cgil annuncia l'interruzione del servizio dopo il ritardo di oltre 8 mesi nel pagamento dei lavoratori e manifestazioni di protesta ...