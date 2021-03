Tensione Ue-Cina, via libera di Bruxelles alle sanzioni per il genocidio degli Uiguri (Di lunedì 22 marzo 2021) Tensione Ue-Cina dopo le sanzioni decise da Bruxelles per il genocidio degli Uiguri. Linea dura anche da Usa e Regno Unito. Bruxelles (BELGIO) – Tensione Ue-Cina dopo le sanzioni decise da Bruxelles per il genocidio degli Uiguri. Nell’ultima riunione con i capi delle diplomazie delle 27 si è deciso di confermare le misure restrittive per quattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjiang. Come riportato da Sky TG24, una decisione non accettata dalla Cina. Pechino ha deciso di sanzionare “10 persone e 4 entità dell’Ue che danneggiano gravemente la sovranità e gli interessi del Paese”. Sassoli: ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021)Ue-dopo ledecise daper il. Linea dura anche da Usa e Regno Unito.(BELGIO) –Ue-dopo ledecise daper il. Nell’ultima riunione con i capi delle diplomazie delle 27 si è deciso di confermare le misure restrittive per quattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjiang. Come riportato da Sky TG24, una decisione non accettata dalla. Pechino ha deciso di sanzionare “10 persone e 4 entità dell’Ue che danneggiano gravemente la sovranità e gli interessi del Paese”. Sassoli: ...

