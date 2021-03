Tennis, Atp: tutti i giocatori italiani entrati in top 50 con i relativi best ranking (Di lunedì 22 marzo 2021) tutti i giocatori italiani che sono riusciti a entrare tra i primi 50 del mondo del ranking Atp. Con Matteo Berrettini gli azzurri capaci di tanto sono 24: il migliore è stato Adriano Panatta che è riuscito ad arrampicarsi sino alla quarta posizione mondiale seguito da Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci. A ruota anche Fabio Fognini, che può ancora migliorare il best ranking: ecco l’elenco completo con i numeri, le date in cui sono avvenuti e l’età che aveva ogni giocatore. 4° Adriano Panatta, il 24-8-1976, a 26 anni e 1 mese7° Corrado Barazzutti, il 21-8-1978, a 25 anni, 6 mesi8° Matteo Berrettini, il 04-11-2019, a 23 anni e 6 mesi9° Fabio Fognini, il 15-7-2019, a 32 anni12° Paolo Bertolucci, il 23-8-1973, a 22 anni, 1 mese16° Marco Cecchinato, il 25-2-2019 a 26 anni e 4 mesi18° ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021)che sono riusciti a entrare tra i primi 50 del mondo delAtp. Con Matteo Berrettini gli azzurri capaci di tanto sono 24: il migliore è stato Adriano Panatta che è riuscito ad arrampicarsi sino alla quarta posizione mondiale seguito da Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci. A ruota anche Fabio Fognini, che può ancora migliorare il: ecco l’elenco completo con i numeri, le date in cui sono avvenuti e l’età che aveva ogni giocatore. 4° Adriano Panatta, il 24-8-1976, a 26 anni e 1 mese7° Corrado Barazzutti, il 21-8-1978, a 25 anni, 6 mesi8° Matteo Berrettini, il 04-11-2019, a 23 anni e 6 mesi9° Fabio Fognini, il 15-7-2019, a 32 anni12° Paolo Bertolucci, il 23-8-1973, a 22 anni, 1 mese16° Marco Cecchinato, il 25-2-2019 a 26 anni e 4 mesi18° ...

