Seat - In arrivo la Cupra Tavascan e una piccola Suv elettrica (Di lunedì 22 marzo 2021) Il prototipo della Cupra Tavascan diventerà realtà nel 2024 e sarà presto seguita da una piccola Ev per la città. Ad annunciare il via libera allo sviluppo e alla produzione di serie della Suv elettrica presentata al Salone di Francoforte del 2019 è stato il numero uno della Seat, Wayne Griffiths, durante la tradizionale conferenza stampa sul bilancio annuale. Il manager britannico, che da pochi mesi ha sostituito Luca De Meo al timone della Casa iberica, ha anche confermato l'arrivo in gamma di una nuova elettrica a ruote alte che andrà a posizionarsi alla base della gamma. Dettagli nei prossimi mesi. La nuova Suv compatta, destinata in particolare ad ambiti urbani, sarà lanciata nel 2025 a un prezzo compreso tra i 20 e i 25 mila euro, una fascia "fondamentale per ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 22 marzo 2021) Il prototipo delladiventerà realtà nel 2024 e sarà presto seguita da unaEv per la città. Ad annunciare il via libera allo sviluppo e alla produzione di serie della Suvpresentata al Salone di Francoforte del 2019 è stato il numero uno della, Wayne Griffiths, durante la tradizionale conferenza stampa sul bilancio annuale. Il manager britannico, che da pochi mesi ha sostituito Luca De Meo al timone della Casa iberica, ha anche confermato l'in gamma di una nuovaa ruote alte che andrà a posizionarsi alla base della gamma. Dettagli nei prossimi mesi. La nuova Suv compatta, destinata in particolare ad ambiti urbani, sarà lanciata nel 2025 a un prezzo compreso tra i 20 e i 25 mila euro, una fascia "fondamentale per ...

Advertising

quattroruote : La #Seat ha confermato la produzione della #Cupra #Tavascan e l'arrivo di una nuova #Suv #elettrica con dimensioni… - chevida : RT @quattroruote: ll gruppo #Volkswagen ha fornito un quadro dei modelli che debutteranno quest’anno: ecco tutte le novità in arrivo, dall'… - 930RB : RT @quattroruote: ll gruppo #Volkswagen ha fornito un quadro dei modelli che debutteranno quest’anno: ecco tutte le novità in arrivo, dall'… - quattroruote : ll gruppo #Volkswagen ha fornito un quadro dei modelli che debutteranno quest’anno: ecco tutte le novità in arrivo,… -