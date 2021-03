Scanzi vaccinato, Asl Arezzo: “Tutto regolare, ecco perché” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Scanzi ha due genitori fragili, con patologie ascrivibili alle classi vulnerabili”. Il dottor Evaristo Giglio, direttore della Asl di Arezzo, fa chiarezza sul vaccino covid somministrato ad Andrea Scanzi. Il giornalista, al centro di polemiche sopratTutto sui social, ha ricevuto come ‘panchinaro’ una dose di AstraZeneca. “Ci siamo attrezzati prima che uscisse l’ordinanza” del generale Figliuolo per sfruttare al massimo la fornitura di vaccino “perché buttare le dosi era un problema. Abbiamo fatto in modo da avere una lista cartacea, in cui mi è capitato di inserire disabili, forze dell’ordine, insegnanti”, spiega Giglio a Non è l’Arena. “Scanzi mi venne segnalato verso il 20-22 febbraio dal suo medico curante: ‘Se c’è la possibilità, mi ha chiesto se c’è una dose disponibile e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) “ha due genitori fragili, con patologie ascrivibili alle classi vulnerabili”. Il dottor Evaristo Giglio, direttore della Asl di, fa chiarezza sul vaccino covid somministrato ad Andrea. Il giornalista, al centro di polemiche sopratsui social, ha ricevuto come ‘panchinaro’ una dose di AstraZeneca. “Ci siamo attrezzati prima che uscisse l’ordinanza” del generale Figliuolo per sfruttare al massimo la fornitura di vaccino “buttare le dosi era un problema. Abbiamo fatto in modo da avere una lista cartacea, in cui mi è capitato di inserire disabili, forze dell’ordine, insegnanti”, spiega Giglio a Non è l’Arena. “mi venne segnalato verso il 20-22 febbraio dal suo medico curante: ‘Se c’è la possibilità, mi ha chiesto se c’è una dose disponibile e ...

Advertising

ferrazza : Andrea Scanzi si è vaccinato. Mario Draghi no. Non è normale. - ilriformista : In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era p… - antoguerrera : Quindi Scanzi si è vaccinato prima di tutti i miei 4 nonni in Italia, che hanno dai 91 a 82 anni. Italia 2021. Non ho parole. - PinascoDanilo : RT @VittorioXlater: Vorrei scrivere esattamente quello che avrebbe scritto #Scanzi se si fosse vaccinato #Renzi. Ma non sono abbastanza str… - fe_de15 : A me di Scanzi che si è vaccinato prima degli altri non mi importa. Beato lui che ha potuto. Io vorrei invece che l… -