Sara Tommasi si è sposata con il mananger Antonio Orso (Di lunedì 22 marzo 2021) Sara Tommasi si è sposata con Antonio Orso. La cerimonia in Comune a Massa Martana, poi la fuga in un resort. Una cerimonia semplice e intima in Umbria e giurarsi amore eterno davanti a pochi famigliari. Il matrimonio della coppia si è tenuto domenica 21 marzo a Massa Martana (provincia di Perugia) ed è stata Leggi su people24.myblog (Di lunedì 22 marzo 2021)si ècon. La cerimonia in Comune a Massa Martana, poi la fuga in un resort. Una cerimonia semplice e intima in Umbria e giurarsi amore eterno davanti a pochi famigliari. Il matrimonio della coppia si è tenuto domenica 21 marzo a Massa Martana (provincia di Perugia) ed è stata

Advertising

CorriereUmbria : Sara Tommasi, video per ringraziare i fan dopo il matrimonio con Antonio Orso e l'annuncio del libro 'Ricomincio da… - VanityFairIt : Il matrimonio civile è andato in scena in Umbria davanti a pochissimi familiari (causa Covid)… - DonnaGlamour : Chi è Antonio Orso, marito di Sara Tommasi e manager - 24Trends_Italia : 1. Istanze online - 20M+ 2. Riccardo Fogli - 20M+ 3. Dayane Mello - 10M+ 4. Sciopero Amazon - 10M+ 5. Sara Tommasi… - DonnaGlamour : Sara Tommasi si è sposata: “Un momento intimo tutto per noi” -