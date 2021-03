Sara Tommasi in bianco: ecco chi ha sposato l’ex schedina (Di lunedì 22 marzo 2021) Sara Tommasi in bianco. l’ex schedina di “Quelli che il calcio” ha sposato il suo manager e compagno Antonio Orso. I due hanno detto “sì” E’ un matrimonio semplice e immerso nel verde quello di Sara Tommasi e Antonio Orso. I due hanno detto “sì” in un rito civile celebrato tra le vallate umbre, alla presenza di pochi familiari. Il covid ha frenato i grandi festeggiamenti, ma non il coronamento di un sogno d’amore iniziato un anno fa. l’ex schedina di “Quelli che il calcio” ha sposato il suo manager e compagno Antonio Orso, conosciuto soltanto lo scorso anno, con il quale però è scoccata la scintilla, anzi il colpo di fulmine. Un matrimonio che arriva dopo un lungo periodo buio che ha gettato ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021)indi “Quelli che il calcio” hail suo manager e compagno Antonio Orso. I due hanno detto “sì” E’ un matrimonio semplice e immerso nel verde quello die Antonio Orso. I due hanno detto “sì” in un rito civile celebrato tra le vallate umbre, alla presenza di pochi familiari. Il covid ha frenato i grandi festeggiamenti, ma non il coronamento di un sogno d’amore iniziato un anno fa.di “Quelli che il calcio” hail suo manager e compagno Antonio Orso, conosciuto soltanto lo scorso anno, con il quale però è scoccata la scintilla, anzi il colpo di fulmine. Un matrimonio che arriva dopo un lungo periodo buio che ha gettato ...

