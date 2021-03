Raid in ospedale dopo la morte del nonno, il nipote: “chiedo scusa” (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ero in uno stato di agitazione…”, “chiedo scusa per le offese verbali che ho rivolto ai sanitari” nei confronti dei quali “non ho alzato un dito, come dimostrano i video che ho girato” ma “non è bello sentirsi dire, il giorno prima, che mio nonno stava per essere dimesso e poi, il giorno dopo, che è deceduto”. Fa il mea culpa e chiede scusa al personale dell’ospedale del Mare di Napoli, Giuseppe Mauro, il giovane che, lo scorso 19 marzo, insieme con alcuni parenti, al grido “L’ospedale del Mare è la vergogna di Napoli. Mio nonno in uscita sabato è morto”, si è scagliato contro le guardie giurate e sanitari in servizio nel nosocomio, prendendo a calci porte e muri, perché il loro parente era deceduto. Un Raid ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ero in uno stato di agitazione…”, “per le offese verbali che ho rivolto ai sanitari” nei confronti dei quali “non ho alzato un dito, come dimostrano i video che ho girato” ma “non è bello sentirsi dire, il giorno prima, che miostava per essere dimesso e poi, il giorno, che è deceduto”. Fa il mea culpa e chiedeal personale dell’del Mare di Napoli, Giuseppe Mauro, il giovane che, lo scorso 19 marzo, insieme con alcuni parenti, al grido “L’del Mare è la vergogna di Napoli. Mioin uscita sabato è morto”, si è scagliato contro le guardie giurate e sanitari in servizio nel nosocomio, prendendo a calci porte e muri, perché il loro parente era deceduto. Un...

