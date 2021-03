Advertising

fattoquotidiano : Tensione nel Pd sui capigruppo in Parlamento: Base riformista “conferma la fiducia” a Marcucci, Letta vuole due don… - OvileItalia : RT @fabrizio19651: L'insensato braccio di ferro di Base Riformista, che stasera riconferma Marcucci, denuncia la falsità degli atteggiament… - FirenzePost : Pd: base riformista stoppa Letta su capigruppo donna a Camera e Senato - RenatoSouvarine : RT @laGigogin: Le donne, il partito diverso, il cambiamento. La solita fogna dei residui renziani nel PD Pd, Base riformista si mette di… - aridatececonte : RT @fabrizio19651: L'insensato braccio di ferro di Base Riformista, che stasera riconferma Marcucci, denuncia la falsità degli atteggiament… -

Ultime Notizie dalla rete : base riformista

Fonti di Palazzo Madama riferiscono infatti che, la corrente degli ex renziani a cui appartengono tra gli altri Marcucci, Luca Lotti e Lorenzo Guerini, al termine di un vertice a ...Non sembra destinata ad una soluzione rapida la nomina prevista per domani. Delrio è pronto a fare un passo indietro alla Camera, ma al Senato la strada è in salitaL'idea di Enrico Letta di avere capigruppo donna del Pd a Camera e Senato non è stata accolta con entusiasmo. Potrebbero volerci alcuni giorni per chiudere la partita del rinnovo. Le assemblee dei gru ...A Palazzo Madama il senatore di Barga ha i numeri per restare in sella. Delrio si rimette alla volontà dei deputati ...