Motorsport in lutto - Addio a Johnny Dumfries

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il mondo delè inper la prematura scomparsa di John Colum Crichton-Stuart, più comunemente conosciuto come. Si è spento all'età di 62 anni, dopo una breve malattia. Grande appassionato di motori. Conte di, figlio della marchesa di Bute, ma nel mondo dei motori arriva con una valigia piena di umiltà. Per correre nella Formula Ford lavora prima come pittore e poi come autista di furgoni per la Williams. Dopo aver vinto il campionato inglese di Formula 3 ed essere arrivato secondo in quello europeo alle spalle di Ivan Capelli - passa in Formula 3000 dove fatica a confermare le proprie prestazioni. Diventa però uno dei primi veri collaudatori moderni della Scuderia Ferrari, con la quale matura una discreta esperienza. Nel 1986 debutta in Formula 1 con la Lotus e ...