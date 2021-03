Licia Ronzulli: io, cresciuta in caserma, non temo le minacce di morte dei no vax (Di lunedì 22 marzo 2021) Licia Ronzulli non si tira indietro dopo le minacce. ”Non ho mica la pelle delicata. Sono cresciuta in caserma e non mi fanno paura certo queste minacce, anche se non le sottovaluto…”. La senatrice azzurra Licia Ronzulli dice all’Adnkronos che andrà “avanti per la sua strada con determinazione, come sempre”. E non si lascerà intimidire dai violenti attacchi e dalle minacce di morte arrivate sui social. Ronzulli aveva proposto un ddl contro i medici no vax per rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid per il personale sanitario. Licia Ronzulli: non mi aspettavo un odio social così forte L’esponente di Fi non si aspettava ”un odio social così forte e violento“, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)non si tira indietro dopo le. ”Non ho mica la pelle delicata. Sonoine non mi fanno paura certo queste, anche se non le sottovaluto…”. La senatrice azzurradice all’Adnkronos che andrà “avanti per la sua strada con determinazione, come sempre”. E non si lascerà intimidire dai violenti attacchi e dallediarrivate sui social.aveva proposto un ddl contro i medici no vax per rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid per il personale sanitario.: non mi aspettavo un odio social così forte L’esponente di Fi non si aspettava ”un odio social così forte e violento“, ...

Advertising

matteosalvinimi : Minacce e violenza non sono MAI la soluzione, a nulla. Solidarietà all’amica, senatrice e mamma, Licia Ronzulli.… - berlusconi : Le minacce sono sempre inammissibili e ancora di più se originate dalla presentazione di un disegno di legge sacros… - GGiulioli : RT @matteosalvinimi: Minacce e violenza non sono MAI la soluzione, a nulla. Solidarietà all’amica, senatrice e mamma, Licia Ronzulli. @Lici… - surenpivazyan : RT @matteosalvinimi: Minacce e violenza non sono MAI la soluzione, a nulla. Solidarietà all’amica, senatrice e mamma, Licia Ronzulli. @Lici… - marcomorini72 : RT @matteosalvinimi: Minacce e violenza non sono MAI la soluzione, a nulla. Solidarietà all’amica, senatrice e mamma, Licia Ronzulli. @Lici… -