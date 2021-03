Il dramma di Fabrizio Corona nella sua lettera | pronto a morire | si è maciullato a morsi un braccio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 marzo 2021)puntata di Non è l’Arena in onda il 21 marzo 2021, Massimo Giletti ha letto alcuni estratti di unacheè riuscito a mandargli. Sono 11 giorni cheè in ospedale, al Niguarda di Milano, dopo il suo arresto. 11 giorni di sciopero della fame. Come ha già raccontato sua madre Gabriella in una intervista per il Corriere della sera, la preoccupazione è tanta.è una persona malata e potrebbe arrivare anche a togliersi la vita. Massimo Giletti racconta ildi, quello che sta affrontando in questi giorni. Legge dei messaggi molto crudi:gli racconta di come abbia deciso di mangiarsi parte del, per cercare di togliersi i punti, convinto di avere ancora ...