' Ikea spiava i dipendenti' | al via processo in Francia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Una multa da 3,7 milioni di euro e un danno d'immagine non da poco per una multinazionale spesso citata tra i posti migliori al mondo dove lavorare. E' quanto rischia l'in seguito al...

La filiale francese di, perseguita come persona giuridica e rappresentata legalmente dal suo amministratore delegato e direttore finanziario Karine Havas, rischia una multa fino a 3,75 milioni ...La filiale francese di, perseguita come persona giuridica e rappresentata legalmente dal suo amministratore delegato e direttore finanziario Karine Havas, rischia una multa fino a 3,75 milioni ...La filiale rischia una multa fino a 3,75 milioni di euro. L'Accusa: "Un sistema di sorveglianza che si estendeva in tutto il Paese" ...Fatti del 2012 che ora arrivano in aula: l'istruttoria ha svelato l'esistenza di 'un sistema di spionaggio' d'impiegati ma anche di candidati all'assunzione ...