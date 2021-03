Guerra in Yemen, l’Arabia Saudita propone un cessate il fuoco ai ribelli Houthi. Ma loro rifiutano: “Mettete fine all’aggressione” (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la decisione del presidente americano, Joe Biden, di ritirare il supporto alla coalizione Saudita che da ormai cinque anni bombarda lo Yemen, dove è coinvolta in un sanguinosissimo conflitto contro i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, da Riyad arriva la proposta di un cessate il fuoco proprio ai rivali sostenuti da Teheran da attuarsi con la supervisione delle Nazioni Unite. Una richiesta che, però, è stata subito respinta dalle milizie sostenute dalla Repubblica Islamica: “Mettete fine all’aggressione e al blocco sullo Yemen”. A dare notizia della decisione arrivata dagli alti vertici del Regno è stato il ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan, spiegando che l’intenzione della dinastia degli al-Saud è quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo la decisione del presidente americano, Joe Biden, di ritirare il supporto alla coalizioneche da ormai cinque anni bombarda lo, dove è coinvolta in un sanguinosissimo conflitto contro isostenuti dall’Iran, da Riyad arriva la proposta di unilproprio ai rivali sostenuti da Teheran da attuarsi con la supervisione delle Nazioni Unite. Una richiesta che, però, è stata subito respinta dalle milizie sostenute dalla Repubblica Islamica: “e al blocco sullo”. A dare notizia della decisione arrivata dagli alti vertici del Regno è stato il ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan, spiegando che l’intenzione della dinastia degli al-Saud è quella ...

