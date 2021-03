Come clima e inquinamento influiscono sul Covid. Lo studio Onu (Di lunedì 22 marzo 2021) Le misure restrittive Come l’obbligo delle mascherine e le limitazioni negli spostamenti vanno bene; gli agenti esterni ambientali non sono ancora la prova dell’aggravamento della diffusione del coronavirus. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite dice la sua sulla diffusione del virus nel mondo. Lo fa studiando fattori ambientali importanti e disponibili per abbassare alcune preoccupazioni. Per l’Italia lo studio è reso noto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente (SNPA) . È da un anno che questo genere di ricerche fanno il giro del mondo avallate da Università e Centri qualificati che hanno studiato i fenomeni in campo. La pianura padana, per dire, è stata più volte osservata per gli effetti delle polveri sottili e degli scarichi industriali non ancora a norma. Le Regioni sono state sollecitate a prendere ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Le misure restrittivel’obbligo delle mascherine e le limitazioni negli spostamenti vanno bene; gli agenti esterni ambientali non sono ancora la prova dell’aggravamento della diffusione del coronavirus. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite dice la sua sulla diffusione del virus nel mondo. Lo fa studiando fattori ambientali importanti e disponibili per abbassare alcune preoccupazioni. Per l’Italia loè reso noto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente (SNPA) . È da un anno che questo genere di ricerche fanno il giro del mondo avallate da Università e Centri qualificati che hanno studiato i fenomeni in campo. La pianura padana, per dire, è stata più volte osservata per gli effetti delle polveri sottili e degli scarichi industriali non ancora a norma. Le Regioni sono state sollecitate a prendere ...

