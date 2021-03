COD | Warzone e Black Ops Cold War | Activision ritira dalla vendita la skin Ice Drake a causa di alcuni bug

(Di lunedì 22 marzo 2021)hatouna delleper armi più accattivanti di Call of Duty adibug. La"Ice" che ha trasforma il Krig 6 in un drago di ghiaccio è stata messa income parte del bundle NecroKing al costo di 2400 COD Points (circa 20 Euro). Questaper armi trasforma il Krig in un drago di ghiaccio con tanto di ali che sbattono, effetti visivi e fuoco gelido tracciante. Leggi altro...

Advertising

juliancfonsecab : Amo Warzone #Warzone #PS4share #Cod #Callofduty - getwayfps : RAGE nosso de cada dia... ?? | COD: WARZONE #Shorts - amantecnologia : ?? LIVE TWITCH ?? Nuovi rumors sui contenuti della nuova mappa Warzone e ultime novità sul mondo di COD. - Live ??… - dariobuccoleri : Vittoria incredula su terzetti BR #warzone #warzoneclips #warzonecod #warzoneita #cod #callofduty… - luck_yuchiha : Num sei dar slide cancel no COD warzone :( -

Ultime Notizie dalla rete : COD Warzone

Call of Dutya distanza di un anno dalla sua pubblicazione ufficiale risulta essere uno dei titoli più ... Grazie a questo speciale pacchetto al costo di 2400 punti(circa 17 euro) era ...Purtroppo, non sappiamo nient'altro e ci aspettiamo che questa nuova mappa in Outbreak suBlack ...alle nuove playlist legate alla modalità multiplayer della produzione e dedicate anche a, ...Activision ha ritirato dalla vendita una delle skin per armi più accattivanti di Call of Duty a causa di alcuni bug. La skin "Ice Drake" che ha trasforma il Krig 6 in un drago di ghiaccio è stata mess ...Secondo quanto annunciato recentemente da Treyarch, ben presto arriverà una nuova mappa sulla modalità Outbreak in Cod Cold War.